Sillamäelt pärit Valentin Kordas liitus Itaalia esiliiga klubiga

Kordas ütles portaalile Võrkpall24, et selline pakkumine tuli talle üllatusena ning jah-sõna ütlemisega kaua ei venitanud. "See on minu võrkpallikarjääris kindlasti samm edasi. Pakkumisi tuli Itaaliast veel, aga aste madalamalt. Otsustasin ikkagi esiliigasse minna, kuna seal on juba tase kõrgem ja pakkumine oli hea. Esimest korda näitasid nad huvi minu vastu umbes juuni keskel," rääkis ta, lisades, et võrreldes Eestiga on Itaalia esiliiga tase kindlasti kõrgem ja seal läbi lüüa pole lihtne ning tasapisi õpib ta juba itaalia keelt.