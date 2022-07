Kohtla-Järve linn tahab taastada Kurtna noortelaagri

Kohtla-Järve abilinnapea Vitali Borodini sõnul on oluline võimaldada noortele puhkamisvõimalusi kodu lähedal looduses. "Me ei arvesta, et laager tooks linnale kasumit, kuid ta suudab end ise ära majandada ja ka investeeritava raha tagasi teenida," arvas ta, märkides, et pärast renoveerimist võiks laager olla kasutuses aasta ringi ja seal saaks läbi viia ka näiteks treeninglaagreid. Sel juhul tekiksid laagris ka püsivad töökohad.