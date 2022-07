Jõhvilased saavad septembris eterniiti prügilasse tasuta viia

Jäätmete üleandmise soovist tuleb teatada vallavalitsuse keskkonnaspetsialistile. Sooviavaldusi oodatakse alates 29. augustist e-posti aadressil svetlana.jyrgens@johvi.ee või vallavalitsuse aadressil Kooli 2, 41595 Jõhvi. Eterniidi saab ära anda alles pärast seda, kui vallavalitsuse keskkonnaspetsialist on selle vastuvõtmise kinnitanud.

Vallavalitsuse majandusspetsialist Aivo Tamm ütles, et tavapäraselt tuleb tonni eterniidi äraandmise eest Uikalas maksta ligemale sada eurot, nii et võimalus seda tasuta ära anda on vallaelanikele kindlasti oluline.