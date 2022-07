Abilinnapea Vitali Borodin on aga endiselt seda meelt, et tuleks oodata juuli lõpuni. "Inimeste suhtumine on muutunud, enam kaebusi ei tule. Võib-olla ollakse harjunud ja saadakse kokkuhoiu vajadusest aru. Esmaspäeval ulatus elektrienergia börsihind juba ligemale 500 euroni [megavatt-tunni kohta]. See kinnitab veel kord, et tegime õigesti, kui lülitasime tänavavalgustuse välja. Ei tahaks selle pealt hakata kokku hoidma sügisel, mil valget aega jääb aina vähemaks," ütles ta.