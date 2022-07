Alutagusel peetud vereta jahi võitis foto urahtavast karust

Seekord oli vereta jahi saakloomaks pruunkaru. Võistluse peakorraldaja Tiit Hunt ütes, et kogu vereta jahi veerand sajandi pikkuse ajaloo jooksul pole kunagi nähtud ja pildile saadud niipalju karusid kui tänavu.

"Häid pilte oli palju, kuid žüriile jäid silma 20 fotot karudest, mille hulgas oli ka võidupilt. Peaauhinna ehk sarvilise viikingimütsi ning auhinna Overallilt pälvis Olavi Hiiemäe fotoga, millel on jäädvustatud hetk piltnikule ohtlikult lähedale jõudnud urahtavast karust. Seda juhtub ikka väga harva, kui jahilooma pilt toob ka meistritiitli," rääkis Hunt.

Vereta jaht on pärisjahile sarnanev jaht, kus relvadeks on fotokaamerad, laskemoonaks mälukaardid ning jahisaagiks hulgaliselt looma- ja looduspilte. Ei ühtegi pauku, ainult vaiksed kaameraklõpsud. Vereta jahi eesmärk on iseloomustada piltide kaudu piirkonna maastikke ja selle asukaid.