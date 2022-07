Irene Käosaar: eestikeelsele haridusele üleminekuga venitamine on löök õpilaste pihta

See Tartu kool on aeg-ajalt väga konservatiivse venemeelsusega silma paistnud. Irene sellega täielikult nõus ei ole. "Õpetajad ja juhtkond on väga edumeelsed ja osalevad näiteks keelekümblusprogrammis. Küll aga on hoolekogus alati liikumise Vene Kool Eestis esindajad ja seetõttu paistab kool meedias sellega silma, et ei toeta Eesti hariduspoliitikat," rääkis ta.