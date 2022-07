JUHTKIRI ⟩ Valimiskampaaniavalitsus

Eks selle kolitsiooni tegemisi saadabki eelseisvate valimiste vari. Valitsuskõnelused kestsid pikalt, sest kõik kolm osapoolt tahavad ju valijaskonnale võimalikult atraktiivsena näida ning kõige lihtsam viis selleks on lubada inimestele mitmesuguseid hüvesid ja toetusi.

Isamaa, sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond on saanud praegu hea stardipaku valimiskampaania tegemiseks maksumaksja rahaga, sest ajad on keerulised. Sõda Euroopas, kõrge inflatsioon, kasvavad energia- ja toiduhinnad, oodatav majanduslangus − kõik see tekitab inimestes hirmu ja ebakindlust. Nüüd on aga uus valitsus tulnud ja öelnud, et riik tuleb inimestele igal võimalikul moel appi.

Kuigi sellist heldust on konservatiivsema rahanduspoliitika pooldajad juba jõudnud kritiseerida, on see positiivne seetõttu, et võtab ühiskonnas pingeid vähemaks, kui inimestele on antud teada, et riik ei jäta neid hätta.

Ent see lisab pingeid valitsusele, sest neid lubadusi, mis antud, tuleb kohe hakata ellu viima, neid ei saa lükata abstraktsesse tulevikku kas või seetõttu, et Eesti on Euroopa inflatsiooniliider juba mitu kuud, energiahinnad ei näita leevenemise märke isegi suvel ja ähvardavad talveperioodil üüratutesse kõrgustesse tõusta. Kõige selle taustal kogub uut hoogu koroonaviiruse levik ja sõdagi Ukrainas ei pruugi niipea lõppeda.