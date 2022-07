Valaste põllumees söödab jõhvilaste kõhud herneid täis

Käbedam korjaja on päevaga isegi 90 kilo saanud, ütleb Ülari Vent. Inimesed on erinevad ja mõni ei jõua rohkem kui 15 kilo.

Käbedad korjavad ligi sada kilo päevas

Hernekorjajaid hakkas OÜ Valaste Agro juht Ülari Vent otsima juuli alguses. Pani Facebooki gruppidesse teated üles ja pakkumisi muudkui tuli. Lausa nii palju, et mõnele on tulnud ära öelda.

Lastevanemad helistasid ja tahtsid lastele tööotsa. Täiskasvanud inimesed ka, kes parajasti puhkusel on. Just käisid mõneks päevaks kaks kontoritöötajat, kes vahelduseks füüsilist tööd tahtsid teha.

Kaks Kiviõli tüdrukut on algusest peale korjamas käinud, näis, kas veavad lõpuni välja. Ega see lõpp enam kaugel ole, selle nädalaga võib hernes juba läbi saada. Hernehooaeg on lühike, kui kaun juba vanaks läheb, et taha seda kuiva enam keegi.