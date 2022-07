ERIK GAMZEJEV ⟩ Isamaaline tegu on Ida-Virumaale elama kolimine

Narvas ei paista ehk Ukraina toetamine nii tugevasti silma, kui enamik eestlasi ootaks − hea ja kurja piir on ju niivõrd ilmselge. Aga kui inimesed on aastakümneid lasknud endasse igal õhtul Kremli propagandat ja uskunud siiralt, et Putin on positiivne kangelane, siis ei suuda paljud sellest usust ka kiiresti lahti öelda. Kes ikka tahab avalikult välja näidata ja tunnistada, et ta on vaimses täringumängus ära lollitatud ja tunneb tühjust.

Samas on Narvas riigi- ja linnaasutuste kõrval ka hulganisti vabatahtlikke, kes aitavad sõjapõgenikke. Eesti jalgpalli meistriliigas mängiva Narva Transi meeskonna põhitegijad on sel aastal ukrainlased, kes on löönud üle poole kogu meeskonna väravatest. Kiievist pärit kogenud Deniss Dedetško haarab iga löödud värava järel Narva meeskonna fännide silme all Ukraina lipu ja tõstab selle pea kohale.

Poolehoid Venemaale on Ida-Virumaal vähemasti avalikult taandumas. Tänavatel näiteks liigub "Rossija" kirjadega särgi või mütsi kandjaid oluliselt vähem kui veel aasta tagasi.

Aga samal ajal võiks ka eestimeelsus rohkem silma paista. Riiklikel pühadel võiks Ida-Viru linnade majadel lehvida tunduvalt rohkem sinimustvalgeid lippe kui seni.