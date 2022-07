Narva kogunesid seitsme riigi muusikud

Festivali kunstilised juhid on Narva sümfooniaorkestri kunstiline juht Anatoli Štšura ning Ameerika pianist ja helilooja, New Yorgi ülikooli professor Michael Bulychev-Okser.

"Me oleme juba ammu tuttavad, suhtleme omavahel ja oleme ka mitmeid ühiskontserte korraldanud," sõnas Anatoli Štšura. "Eelmisel aastal tuli mõte teha Narvas festival ja Michael oli nõus selle kunstiliseks juhiks hakkama. Korraldamisega on tegemist üksjagu, kuid muusikutel on huvitav ja kasulik kolleegidega suhelda ning mullegi meeldib noortega töötada − nad on väga siirad ning tunnevad muusika loomisest tohutut rõõmu."