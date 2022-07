Jõhvis selgub parim Baltimaa noorte kergejõustikus

Eesti U16 koondisesse on katsevõistlustega koha teeninud ka mitmed Ida-Virumaa noored kergejõustiklased. Kolmikhüppes esindab Eestit näiteks Andrei Malinovski Sillamäe Kalevist ja vasaraheites Maksim Bolšakov klubist Narvic. Ida-Viru poisid ja tüdrukud on Eesti eest rajal ka käimise distantsidel.

Võistluse direktor on Jõhvi kergejõustikutreener Viktor Predbannikov. Ta on öelnud, et sellise tiheda kavaga võistlus, kus toimuvad lühikese aja jooksul võistlused enamikul kergejõustikualadest, on hea võimete proov ka kohaliku kergejõustiku aktiivile ja kohtunikele.