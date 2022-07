Tuletorni kontsert: Maarja annab Rannapi kullale uue sära, Taukar võtab appi torud

Koos Maarjaga lavale tulev maestro Rein Rannap on sellistele menulugudele nagu "Nii vaikseks kõik on jäänud", "Raagus sõnad", "Vana vaksal", "Rahu", "Eesti muld ja Eesti süda", "Keegi tulla võib" teinud taas uued seaded, et need jälle mõnevõrra värskemalt ja uutmoodi kõlaksid.

Kui kaks aastat tagasi kõlasid Rannapi lood samas paigas, mida ta ise nimetas Rannap-Ungerjaks, Ott Leplandi laulduna rokilikus stiilis, siis Maarja jaoks on ta need rahulikumaks ja aeglasemaks sättinud. Pigem on need mõjutatud 1960. aastate džässikõladest. Ta on lubanud, et nende lugude meeleolu on tavalisest vaiksem ja sissepoole pööratum, tempod aeglasemad.

Kümme aastat tagasi algas telesaatest "Eesti otsib superstaari" Karl-Erik Taukari pööraselt edukas lauljakarjäär. Tema suurematele hittidele, nagu "Segased lood", "Seitsme tuule poole" ja "Vastupandamatu", aga ka uuematele lugudele annavad Rannapungerjal värvi, energiat ja jõudu juurde vaskpuhkpillid.

Taukari kui artisti trumbiks on ehe laval olemine, mis on teinud ta iidoliks noortele ja sümpaatseks ka küpsemale publikule.

Tänavusel Tuletorni kontserdil astub üles ka 2020. aastal neli Eesti muusikaauhinda võitnud omapärase väljenduslaadiga Anna Kaneelina koos bändiga. "Lauljatari lavaetendus viib meid justkui unenäolisesse metsikusse. Koos lähedastest sõpradest muusikutega, kes on kaasloojad neis muusikalistes kõlapiltides ja mustrites, luuakse laval eriline atmosfäär, nii audio- kui ka visuaalses plaanis," on kirjas tema etteaste tutvustuses.

Klassikalise džässi sõpradele on rosinaks Los Angelesest pärit trompetist, arranžeerija ja helilooja Jason Hunter, kes on elanud ja tegutsenud juba kümmekond aastat Eestis. Kontserdil osaleb ka tema elukaaslasest lauljatar Sofia Rubina. Nad annavad Louis Armstrongi pärandile üheskoos sellise energia, et see paneb vaimustuma ka neid, kes džässi meelismuusikaks seni veel ei pea. Esitamata ei jää ei "What A Wonderful World" ega "Hello Dolly".

Tuletorni kontserdil esineb püstijalakavaga oma elust, perest ja tööst ka näitleja Tõnis Niinemets. Eestis väga armastatud ja neli plaati välja andnud Tartu laulustuudio Laulupesa lapsed esitavad oma juhendaja Airi Liiva loomingut.

Tuletorni kontserti korraldab Ida-Virumaalt pärit näitleja Guido Kangur oma perega. Tema abikaasa Pille Lukin-Kanguri sõnul on nad püüdnud festivalile kutsuda muusikuid, kes neile endile meeldivad.