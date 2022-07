Ahtme promenaadi vastuvõtmine lükkus avastatud puuduste tõttu edasi

"Promenaadi inspekteerimise käigus selgus, et esialgu on veel vara ehitajaid tänada. Avastatud puudused on väikesed, kuid neid on palju ning me ei kirjuta vastuvõtuaktile alla enne, kui need kõik on kõrvaldatud," sõnas Kohtla-Järve linnavalitsuse majandusteenistuse abilinnapea Vitali Borodin.