Soojatootjad soovivad küttehinda tõsta üle 30 protsendi

Praegune hind on püsinud neli aastat ning Kohtla-Järve ja Jõhvi soojatarbijad on seni pääsenud hinnatõusust ka seetõttu, et soojusenergia tootmisel on põhiliseks kütuseks VKG õlitehastes tootmises kõrvaltootena tekkiv põlevkivigaas.