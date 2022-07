Kohtla-Järve kultuuriasutused ja spordikeskus teenuste hindu tänavu tõsta ei plaani

"Vaatame, mis sügisel saab," sõnas kultuuri-, haridus- ja sporditeenistuse abilinnapea Kristiine Agu. "Seni on asutuste enda teenitud ja linnaeelarvest eraldatud rahast kommunaalkulude katmiseks piisanud, kuid edasist on raske ennustada. Sellest hoolimata ei plaani me vähemalt kuni selle aasta lõpuni teenuste hindu tõsta. Vastupidi, plaanis on soodustuste nimekirja laiendada, kuid sellest on veel vara rääkida. Suve lõpuks kaalume kõik läbi ja teeme otsuse."