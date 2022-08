Vaivara Sinimägede muuseumi juhataja Ivika Maidre sõnul soovis muuseum seda haubitsat endale saada juba viis aastat tagasi. "Tookord jäi see plaan katki, sest elektrijaama töötajad olid väga vastu, et see nende õue pealt ära läheb," ütles Maidre aastatel 1939−1955 tootmises olnud haubitsa kohta, mis oli kasutuses teises maailmasõjas.