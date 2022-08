Keskerakond heitis populaarse parteikaaslase oma ridadest välja

Juhatus pani Dijevile süüks, et ta on jäänud erinevalt volikogu keskfraktsiooni teistest liikmetest erapooletuks mitmel hääletustel. Muuhulgas ka nendel, mis tõid kaasa kahe Keskerakonna nimekirjas kandideerinud abilinnapea Ljudmila Jantšenko ja Riina Ivanova ametikoha kaotamise.

Päev pärast juhatuse otsust registreeris Dijev ise end Keskerakonnast välja. Ta ütles, et sellise otsusega näitasid piirkonna juhatuse liikmed, et nad ei salli oma peaga mõtlemist ja seiskohti, mis erinevad nende omast. "Ma arvan, et Keskerakond Kohtla-Järvel kaotab selle otsusega," ütles Dijev, tuletades meelde, et viimastel kohalikel valimistel oli ta Kohtla-Järvel üks populaarsemaid poliitikuid, kes tegi Keskerakonna nimekirjas 208 häälega teise tulemuse.