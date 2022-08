Narva võtab tanki maha ja peidab ära

Kaks Narvas võimul olevat poliitilist jõudu otsustasid pühapäeval, et kutsuvad esimesel võimalusel kokku linnavolikogu, mis seaks linnavalitsusele ülesandeks Narva tanki teisaldamise. Linnapea Katri Raik arvas, et volikogu võiks selle otsustada eeloleval teisipäeval ning tank võiks kaduda kahe nädala pärast.

Kaja Kallas: tank peab kaduma kiiresti

Eile saabus piirilinna peaminister Kaja Kallas, et kohtuda volikogu liikmetega ning selgitada neile, miks valitsus plaanib üle Eesti avalikust ruumist kõik punamonumendid ära koristada. Ta selgitas, et Ukraina sõda on rebinud lahti haavad, mis paljudel Eesti inimestel olid jõudnud juba armistuda. "Need monumendid tekitavad valu nii neile, kes nõukogude režiimi all kannatasid, kui neile, kellele on need Ukraina vastu suunatud agressiooni sümbolid," lausus peaminister.

Kaja Kallase sõnul on valitsuse ootus, et Narva tank ja muud punamonumendid Ida-Virumaal ja kogu Eestis peavad kaduma kiiresti, sest mida aeg edasi, seda enam kasvavad pinged. "Eesti on meie ühine kodu ja mitte keegi ei taha, et tema kodus laamendataks ja lõhutaks," ütles ta, lisades, et kui Narva omavalitsus siiski hakkab tankiga tegutsema viisil, mis ei ole valitsusele vastuvõetav, riik sekkub.

Narva linnapea Katri Raik sõnas, et volikogu saab kõige varem kokku tulla tanki mahavõtmise otsustamiseks eeloleval teisipäeval ning monumendi minemaviimine on mõeldav kahe nädala pärast. Kaja Kallase arvates tuleks seda teha kiiremini.

Peaministri sõnul on kultuuri- ja ajalooväärtusega mälestusmärgid kavas paigutada muuseumidesse, sõjahauad aga tähistada neutraalsel moel.

Kui Kaja Kallas ütles, et tal ei ole plaanis endal minna tankimonumendi juures valvet pidavate inimestega rääkima, siis Katri Raigi sõnul kavatsevad nad minna inimestele selgitusi jagama.

Kuigi Raik ütles, et Narvast on saanud ühe tanki linn, mida ta kindlasti ei ole, lisas ta, et narvlastele on tähtis, et see tank T-34 jääks Narva.

Nii Raik kui Kallas kinnitasid, et monumentide küsimus tuleb kiirelt lahendada, sest Eesti inimesi ootavad ees ühised mured, mille lahendamisega tuleb hakata tegelema, alates kõrgest inflatsioonist ning lõpetades energiakandjate järsu hinnatõusuga.