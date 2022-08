Ida-Virumaa kutsehariduskeskus pikendas avalduste vastuvõttu

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse (IVKHK) vastuvõtukomisjoni sekretäri Anna Dudniku sõnul oli reede pärastlõunaks avaldusi laekunud 170 võrra rohkem kui mulluse vastuvõtukampaania lõpuks. Ent kuna kandideerida võis korraga kahele erialale, siis arvuliselt on huvilisi tänavu vähem: 1176.

"Möödunud nädal oli meil igas mõttes kuum," märkis Dudnik. "Võtsime vastu umbes sada inimest päevas: Narvas, Sillamäel ja Jõhvis − igal pool olid järjekorrad. Ent tavaliselt see nii ongi: suurim aktiivsus on täheldatav kohe vastuvõtu alguses − siis laekub rohkem elektroonilisi avaldusi. Vastuvõtukampaania lõpus käiakse rohkem ise dokumente kohale toomas, nii et oleme järjekordadeks valmis."