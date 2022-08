Karujahi esimesel päeval, 1. augustil kaebas MTÜ Eesti Suurkiskjad selle otsuse kohtusse. Kaebajate väitel on keskkonnaamet karujahti lubades aastaid seadust rikkunud, sest karu tohib küttida vaid erandkorras ja eritingimustega, kui kõik muud meetmed pole tulemusi andnud. Iga kütitava looma kohta peab välja tooma, miks just see isend tapetakse ja mida enne ette on võetud. Karude arvukuse vähendamine ei tohi olla eesmärk.