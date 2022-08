Augustikuumus lisab arstidele tööd

Ida-Viru keskhaigla kommunikatsioonijuht Mihhail Tammearu ütles, et kuigi palavate ilmadega EMOs patsientide arv kasvab, siis eraldi statistikat "kuumalaine patsientide" kohta ei peeta, sest sageli on võimatu määrata, kas näiteks infarkti või insuldi algpõhjus oli palavus, terviseseisund või midagi muud. Ent ta möönis, et palav ilm on kahtlemata kõrgvererõhktõbe ja südamehaigusi põdevate inimeste tervisehädade katalüsaator. Selliste patsientide kaebusi on suvel alati rohkem.