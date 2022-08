Narva võimuliit lagunes tanki pärast

Larchenko sõnul on tal siiski hea meel, et viimase kaheksa kuu jooksul õnnestus Narva linnas viia ellu mitmeid olulisi muutusi. "Narvas on alanud suur koolivõrgu reform. Märkimisväärsed on olnud ka muutused majanduskeskkonna parandamisel ja linnaruumi kaasajastamisel," märkis Larchenko.

Linnapea Katri Raik ütles Delfile, et Eesti 200 kõlab küll suurejooneliselt, aga tegelikult lahkus koalitsioonist ainult üks inimene. „Eesti 200-st on koalitsioonis kaks inimest ja minu teada lahkub neist ainult üks inimene,“ ütles Raik ja lisas, et koalitsioonil siiski jääb linnajuhtimises napp enamus. „Selge on see, et viimased päevad on sisepoliitikas olnud pingelised,“ ütles ta.

Raik ütles, et umbusaldusi ta ei karda. „Eks elu annab arutlust, mul on neid umbusaldusi olnud juba kaks tükki,“ ütles ta ja lisas, et sellised pinged on muutuste aja üks tunnuseid.

Linnapea siiski ütles, et eks pinged on õhus praegu terves Narvas. „Siit tuleb lihtsalt edasi minna ja vaadata, kuidas on võimalik Narva linna edasi arendada, kas suudame kriisidele vastu minna,“ ütles Raik.

Täna saatis Narva linnavolikogu esimees Vladimir Žavoronkov peaminister Kaja Kallasele kirja, kus süüdistakse Kallast põhiseaduse rikkumises ning nõutakse tanki teisaldamise otsuse taga olnud dokumente. Lisaks ähvardatakse pöörduda riigi vastu kohtusse.