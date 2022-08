Tervise- ja tööminister püüdis Narva visiidil mälestusmärkide teemat vältida

Kuna Nõukogude monumentide teisaldamisest tingitud pinged on piirilinnas endiselt õhus, püüti mälestusmärkide teemat peetud kohtumistel vältida. Ministri sõnul on tegemist tundliku teemaga.

"See, mis tehtud, ei ole võib-olla ilus ega ka mitte hea, kuid see kõik on juba möödas ja me peame edasi liikuma," vastas Peterson ajakirjanike küsimusele mälestusmärkide teisaldamise ja sellest tingitud ühiskondlike pingete kohta.