Ukraina lapsed ei mahu Jõhvi koolidesse ära

"Iga hommik algab sellega, et mul on järjekord ukse taga. Uusi õpilasi on väga palju," ütles Jõhvi vene põhikooli direktor Irina Šulgina. Ta lisas, et 12 last Ukrainast lisandus nende kooli läinud õppeaasta jooksul ning nüüd veel 15. Aga soovijate vool pole lõppenud. Volikogu hariduskomisjoni istungil rääkis Šulgina, et oodata on suisa 60 õpilase tulekut. See oleks rohkem kui 10 protsenti kooliõpilaste koguarvust, mis tänavu peaks olema üle 530 lapse.