"Kui kinnisvaraomanikud ettekirjutustele ei reageeri, siis pöördume kohtutäituri poole − see mõjub, trahvid makstakse ära," nentis ta. "Kuid minu peamine eesmärk ei ole mitte linnaeelarve täitmine, vaid see, et omanikud teeksid lõpuks midagi oma kinnisvaraga, mis rikub linna ilmet ja kujutab endast pahatihti ka ohtu."