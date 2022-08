JUHTKIRI ⟩ Põlevkivitööstusel on jälle helgemad ajad

Uuest tõusust kõnelevad peale muusikute valiku baromeetri siiski ka muud faktid. Eesti Energia on sel aastal tööle võtnud sadu uusi töötajaid. Valitsus andis lõpuks selge sõnumi, et Eesti Energia peab hoidma Narva jaamades vähemalt 1000megavatist tootmisvõimsust vähemasti 2026. aastani.

Uus õlitehas kerkib ja ka selle ehituse peatamist taotlev rohelise vaatega MTÜ Loodusvõlu on kohtutes saanud ridamisi kaotusi. Plaanides on ka uue kaevanduse avamine. Endine peaminister ja majandusminister Juhan Parts, kes praegu töötab Euroopa kontrollikojas, rääkis Eesti Päevalehele antud värvikas intervjuus, et praeguses energiakriisis tuleks mõelda ka teise ja kolmanda Auvere elektrijaama ehitamisele.

Kas just uute jaamade ehitamiseks läheb, kuid on ilmselge, et kulub veel palju aastaid, enne kui taastuvenergia ja juhitava energia uusi tootmisvõimsusi tuleb nii palju juurde, et põlevkivist saaks loobuda.