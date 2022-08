Politsei saatis punamonumentide toetuseks korraldatud motomeeleavalduse laiali

27. augustil toimunud avalik koosolek lõpetati, sest politsei tuvastas, et seal rikuti seadust, kasutades vaenulikku sõjasümboolikat, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA).

Ida prefektuuri operatiivjuhi Urmas Elmi sõnul oli avalik koosolek politseis registreeritud, kuid võimalike provokatsioonide ennetamiseks pöörati üritusele kõrgendatud tähelepanu. "Meie eesmärk oli tagada koosolekul avalik kord ning jälgida, et üritus mööduks rahumeelselt ja korrarikkumisteta. Katkestasime avaliku koosoleku, kuna seal osalenud inimesed eksponeerisid sõjasümboolikat ega olnud nõus seda eemaldama," sõnas Elmi.

"Hindame iga avaliku koosoleku puhul riske ja ohtu avalikule korrale ning vestlesime koosoleku korraldajatega. Olime tänase ürituse eestvedajaga varem suhelnud, selgitanud võimalikke ohte ja tuletanud meelde, et Eestis ei ole sõjasümboolika kasutamine ja vaenu õhutamine lubatud. Samuti selgitasime, et koosoleku korraldajal lasub vastutus pidada kinni kõigist avaliku koosoleku korraldamiseks kehtestatud nõuetest."

Politsei pöörab sõda propageeriva sümboolika kasutamisele igapäevaselt tähelepanu, vestleb sümboleid eksponeerivate inimestega ning selgitab, et see mõjub provotseerivalt, teatas Ida prefektuuri pressiesindaja. Ta lisas, et juhul kui inimene ei nõustu sümbolit eemaldama, reageerib politsei resoluutselt ning reeglina alustatakse väärteomenetlust.