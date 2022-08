Kohtla-Järve volikogus on moodustunud kaks eri leeris olevat Keskerakonna fraktsiooni

"Ühelt poolt on tegemist komplimendiga Keskerakonna aadressil - erakonda mittekuuluvad inimesed soovivad tungivalt end just selle kaubamärgiga siduda -, teisalt on erakonna nime kasutamine avalikkust eksitav ega vasta heale tavale. MTÜ Eesti Keskerakond ei nõustu, et Kohtla-Järve volikogus on erakonna nime kandev fraktsioon, millel ei ole Keskerakonnaga seost. Keskerakonna liikmed on volikogus esindatud ja neil peab olema õigus erakonna nime kasutada."

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimehe ja volikogu liikme Ivetta Sakkart-Linnardi sõnul soovitakse pöördumises volikogu esimehele Tiit Lillemetsale teada saada, miks selline otsus tehti vaatamata sellele, et ilmselgelt on tegemist mittetulundusühingu nime pahatahtliku kasutamisega.

"Samuti palume selgitada, miks anti liikmetele fraktsiooni töö lõppemisest teada alles pärast seda, kui uus avaldus uue fraktsiooni loomiseks oli juba tehtud. Leiame, et volikogu kantselei ei ole käitunud antud juhul õiguspäraselt," ütleb Sakkart-Linnard. "Meie eesmärk on, et Kohtla-Järve valijatel ja avalikkusel ei tekiks asjatut segadust ning erakonna nime ei kasutataks vääralt. Olukorras, kus fraktsiooni on soovinud luua Keskerakonna liikmed, volinikud, kellel on seos Keskerakonnaga, tuleb arvestada nende ja erakonna tahtega."

Kohtla-Järvel ei ole ametlikult moodustatud koalitsiooni, kuid otsustavalt hääletustel on viimastel kuudel ühte hoidnud seltskond, kuhu kuuluvad mittekeskerakondlastest Keskerakonna fraktsiooni liikmed, Reformierakonna ja valimisliitude Restrart Kohtla-Järve ja Progress saadikud. Viimases liidus on võtmekohal kommunaalettevõtja Nikolai Ossipenko firmade töötajad. Sel seltskonnal on 25 liikmelises volikogus vähemalt 13 häält ja lisaks ka volikogu esimehe Tiit Lillemetsa hääl, kes astus kevadel Keskerakonnast välja.