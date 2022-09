"Ahtme fest" avab uue linnaväljaku ja turuplatsi

"Palusin neil kõigil oma käsitöövahendid ja -materjalid kaasa võtta − äkki tahab mõni külalistest ka oma meistriklassi korraldada," sõnas ta, lisades, et kuna kioskeid on ainult kümme, peab mõnes neist end ära mahutama kaks-kolm müüjat korraga.

Kahjuks avatakse Ahtme uus turuplats esialgu vaid üheks päevaks. Amerhanova sõnul on seal kauplemisest huvitatuid küll, ent linnavalitsus peab enne nende väljaüürimist koostama renditingimusi reguleeriva dokumendi.

"Inimesed küsivad pidevalt, miks need kioskid suletud on," sõnas ta. "Kioskite töölehakkamise täpset kuupäeva ma öelda ei oska, kuid usun, et juba õige pea saab siit loodustooteid ja käsitöökaupu osta ka muul ajal, mitte ainult ürituste toimudes."