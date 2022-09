Lüganuse maarahva laada õnneloos viib peavõitja lendama

Igasugust köögivilja muidugi, sibula ja küüslaugu müüjaid on end päris palju kirja pannud, ütles üks laada peamisi korraldajaid Anne Kalamäe.

Tulla on lubanud astelpajutoodete valmistaja, müüakse mett, suitsuvorsti, -sinki ja -kala ning muidugi on kohal ka puukoolid oma istikutega.

Kirja on end pannud ka kaks Läti müüjat: üks tuleb kottidega, teine nimeliste klaasist kruusidega.

Päris paljud on end üles andnud käsitöö müüjatena, selle alla mahub igasuguseid asju ehetest linaste rõivaste ja kudumiteni. Eestis valmistatud mütse leiab laadalt kindlasti, teadis Kalamäe. Sügiseseks pööranud ilmaga kuluvad need marjaks ära.

Hulk laadamüüjaid on osalenud esimesest laadast saati, ent igal aastal kaob mõni ära ja mõni tuleb jälle juurde. Näiteks lubas üks meesterahvas tänavu tulla rahvatantsukingi müüma, teine jälle tuleb laadale valvekaameraid pakkuma.

Teisipäeva hommikuks oli registeeritud 107 müügikohta. Kõik need pole müüjad, mõni on toitlustaja, mõni paneb telgi püsti enda tegemiste tutvustamiseks.

Laada toetajaid on Kalamäe sõnul paaril viimasel aastal vähemaks jäänud − ju ei lähe ettevõtetel enam nii hästi.

See annab tunda just õnneloosi puhul, mille jaoks tuleb auhindu ikka omajagu otsida. Peaauhind on küll olemas: õhulend Lüganuse kohal väikelennukiga, selle paneb välja Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur. Tema tuleb oma kooli bändiga esinema ka.