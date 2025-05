Väga murettekitavad on aga valitsuse liikmete ja vastutavate ametnike reaktsioonid. Keegi ei kutsunud kokku pressikonverentsi, keegi ei teinud ühtegi avaldust, keegi ei teinud isegi Facebooki postitust.

Kui ajakirjanikud otse küsisid, siis ütles peaminister Michal, et ootab andmekaitseinspektsiooni järelevalve ülevaadet, tõdedes seejuures uuesti, et inimeste õigusi ja vabadusi rikkuvast kaamerate süsteemist ei teadnud eelmine siseminister ega ka valitsuse liikmed, "sest see ei ole sellise avaliku debati teema olnud". Siseminister Igor Taro hakkas heietama, kuidas tal on pärast uudise lugemist palju julgem kaameraid näha ja kuidas iga päev paljude inimeste autonumbrit näiteks parklasse sisenemisel automaatselt loetakse ja tema selle peale isegi mõelnud pole.

Taro on ka hilisemates intervjuudes jäänud samasuguse kas taotluslikult või loomulikult naiivse jutu juurde, et parklates on samamoodi numbrituvastus, tanklas on samamoodi numbrituvastus ja tema valitsuses teemat tõstatada ei kavatse.

Mõnel teisel ajal oleks Eesti siseminister, isegi olukorras, kus ta ise sellise süsteemi loomises osalenud ei ole, päevapealt tagasi astunud või vähemalt kaamerate kasutamise peatanud.

Politseiametnikud näivad teema avalikuks tulekust pigem häiritud olevat ning samuti seadustevälist massijälitamist lõpetada ei kavatse.

Siinkohal sobib meelde tuletada, et politseiameti enda hoonete pildistamise ja filmimise on selle peadirektor vaikselt oma korraldusega ära keelanud. Tallinna halduskohus leidis veebruaris, et selline keeld ei ole seaduslik.

Õnneks ei ole õiguskantsler sama tuim või tuhm kui siseminister ning lootus jääb, et tänu tema selgele positsioonile inimeste varjatud massiline jälgimine siiski lõpeb. Ülle Madise ütles selgelt ja lihtsalt, et inimeste õigusi ilma loata piiravad andmete kogumised ei ole seadusega kooskõlas ja kuni õigusselgus puudub, ei tohi riik kulutada sentigi tehnoloogiasse, mis võib põhiõigusi riivata.