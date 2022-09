Tarmo Post: kooli direktor peab täiega sukelduma kohalikku kogukonda

"Kõige positiivsem on see, kui õpilased on särasilmsed ja ütlevad, et nad on oma koolist nii palju head ja kasulikku kaasa saanud," ütleb Tarmo Post, kes lõppeva nädala esmaspäeval oli veel Elva gümnaasiumi direktor, siis kaks päeva töötu, aga neljapäeval jagas juba Kohtla-Järve Järve kooli direktorina aabitsaid esimesse klassi minejatele.