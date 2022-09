Selles, et Kohtla-Järve endised juhtfiguurid on kõrvale tõrjutud, on oluline roll olnud ka Dijevil. Nüüdseks on ta volikogu sotsiaalkomisjoni esimees ja linnale kuuluva munitsipaalettevõtte OSK Grupp nõukogu esimees. Kuigi augusti alguses heitsid keskerakondlased ta parteist välja, sai ta selle nädala esmaspäeva hommikul hakkama sellise kontratembuga, et lõi uue fraktsiooni ja võttis selleks Keskerakonnalt ka nime ära.