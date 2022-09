Sillamäe staadion saab uue kunstmuru

Hankelepingu kohaselt tuleb uue väljakukatte paigaldamise tööd ära teha kolme kuu jooksul, ent ehitajad lubavad need lõpetada isegi varem. See tähendab, et sügise lõpuks saab jalgpalliväljak uue kvaliteetse aluse ning FIFA ja Eesti jalgpalliliidu standarditele ja nõuetele vastava kunstkatte, mida võib kasutada aasta ringi. Uue väljakukatte kasutusiga on 10 aastat.