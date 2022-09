Putinit Eesti peaministrit maha lööma õhutanud Kohtla-Järve mees peab kümme päeva arestikambris veetma

Jõhvi politseijaoskonna juht Andreas Kliimant rääkis, et politsei reageerib täie tõsidusega juhtumitele, kus keegi vaenu õhutab, sest sellised üleskutsed võivad ohustada avalikku korda. „Eesti on rahumeelne riik. Agressorriigi avalik toetamine ning vihkamisele ja vägivallale üleskutsumine on Eestis keelatud. Praeguses julgeolekuolukorras on sõnadel äärmiselt suur kaal ning ei saa lubada olukorda, kus keegi Eesti inimeste turvalisust õõnestab,“ rääkis Jõhvi politseijuht.