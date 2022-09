Mida rääkisite Narva volikogu liikmetele?

Arutasime veel kord läbi selle, miks tank, mis on ühtaegu nii tapamasin kui ka propagandarelv, ei sobi avalikku linnaruumi ega saa naasta Narva. Riik on pidanud kinni oma lubadusest teisaldada tank väärikalt ning sellele on leitud koht muuseumis, kus saab tutvuda ka asjakohase ajaloolise kontekstiga. Ühtlasi rõhutasin, et riigi eesmärk on eemaldada kõik nõukogude sõjasümboolikaga monumendid üle Eesti aasta lõpuks. Siis saame selle teema jätta minevikku, kuhu see kuulub, nii et see ei tee avalikus ruumis enam kellelegi haiget. On aeg keskenduda tulevikule.