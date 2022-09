Spaahotellid piiravad saunakeskuste lahtiolekuaegu

Orhidee on sellest nädalast avatud teisipäevast reedeni ja argipäeviti varasemast lühemalt: hommikul kella kümne asemel teeb täiskasvanutele mõeldud saunakeskus uksed lahti kell neli. Termid jäävad avatuks iga päev, aga argipäeviti on külastajad oodatud südapäevast, mitte hommikust.

"Teeme kokkuhoidu. Teisipäevane kogemus näitas, et kui avasime Orhidee kella neljast, oli see rahvast täis − kõik koonduvad ühte aega. Muidu on kaks inimest ja 12 sauna uhavad ning me kulutame nende kütmisele meeletu raha," kommenteeris spaahotelli tegevjuht Jaak Pruunes.