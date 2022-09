Keskerakonnast välja heidetud Mihhail Stalnuhhin kaalub poliitikast lahkumist

Keskerakonna esimees Jüri Ratas märkis, et otsuse tingis tema sobimatu väljaütlemine Eesti riigi ja valitsuse aadressil. "Igal erakonna liikmel, eriti aga riigikogu liikmel, tuleb mõista oma sõnade kaalu ja tähendust. Eesti on vaba ja demokraatlik riik, kus igaühel on õigus oma arvamusele, kuid tegemist oli vale ja ohtliku sõnavõtuga, mis ei ühti Keskerakonna väärtustega. Mihhail Stalnuhhin ei veennud juhatust oma tões ning meie ei veennud teda," edastas Ratas.