Festival, mis muudab Narvat

Narvas elav Anna Markova on mitmesugustes rollides festivaliga seotud olnud kõigil eelnevatel kordadel. Nii fotograafi kui ka ekskursioonijuhina. Seekord korraldab ta lisaks ka zumbatantsu ja paneb eri fotograafide töödest kokku näituse eelnevatel festivalidel tehtud piltidest. "Igast festivalist on näitusel 12 pilti. Seda valikut oli väga keeruline teha. Aga näitame pilte erinevatest esinemispaikadest, esinejatest ja külastajatest, et selle festivali mitmekülgsus välja tuleks," ütleb ta.

Anna Markova eelmisel aasta juhtimas "Station Narva" ekskursiooni Kudruküla suvilate rajooni viivas bussis. Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Koht, kus saab avastada uut muusikat

Markova sõnul on talle algusest peale meeldinud, et festivali korraldajad eesotsas Helen Sildnaga ei ole olnud nagu tulnukad, kes tulevad mujalt Narvale näitama, kuidas peab midagi tegema, vaid nad on algusest peale kaasanud korraldamisesse palju kohalikke inimesi. "Meie inimestel kulub millegi uue omaksvõtmisega aega. Väga hea on, et toimuvad ka tasuta kontserdid linnalavadel. Need tekitavad uusi huvilisi, kes kutsuvad kaasa ka oma sõpru ja tuttavaid. Usun, et viie aasta pärast on kohalike inimeste arv mitmekordistunud."