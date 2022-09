Eesti aasta õpetaja tiitlit püüab kuus idavirulast

Aasta lasteaiaõpetaja kolme nominendi seas on Jelena Botškova Narva lasteaiast Tareke. Aasta klassiõpetajaks kandideerib Kristi Goldberg Toila gümnaasiumist, aasta gümnaasiumiõpetajaks Veronika Zhurina Narva Soldino gümnaasiumist, aasta tugispetsialistiks Jelena Borovkova Narva lasteaiast Potsataja, aasta õppejõuks Sergei Pavlov Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžist ja aasta õppeasutuse juhiks Kohtla-Nõmme kooli direktor Mariliis Oder (pildil).

"Aasta õpetaja gala 2022 konkursile esitati sel aastal kokku üle tuhande viiesaja ankeedi erinevate haridusvaldkonna töötajate tunnustamiseks. See kõneleb muljetavaldavalt suurest tähelepanust teile, head õpetajad ja õppejõud, haridusasutuste juhid, tugispetsialistid ja koostööpartnerid," sõnas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.

Vabariigi valitsus on määranud silmapaistvate tööalaste saavutuste eest haridustöötajatele viiendat korda kümme riiklikku aastapreemiat, suurusega 10 000 eurot ning elutööpreemia, mille suuruseks on 65 000 eurot.

Aasta õpetaja gala eesmärk on esile tõsta haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kes panustavad laste ja noorte heasse käekäiku ning kelle töö on teistele eeskujuks. Tunnustusürituse eestvedajateks on haridus- ja teadusministeerium ning Eesti haridustöötajate liit.