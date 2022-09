Saksa sõjaväekalmistu Ahtmes sattus vandaalide ohvriks

Kohaliku elaniku poolt eile ühismeediasse postitatud fotodelt on näha, et keegi on Ahtmes asuva Saksa sõjaväekalmistu mälestusplaatidele tõenäoliselt spreivärviga sodinud venemeelset sõjasümboolikat. Fotodelt nähtub, et vähemalt ühele plaadile on joonistatud viisnurk ning mitmele neist Vene vägede poolt Ukraina agressiooniaktis kasutatud Z-täht.