Andres Vainola: nüüd vaadatakse põlevkivitööstust kui päästjaid

Miks on elekter nii kallis? Mida peaks tegema, et see odavamaks läheks? Kuidas läheb vanarauda viia soovitatud põlevkivielektrijaamade koomast äratamine? Kui palju rohkem raha toob põlevkivitööstus riigikassasse? Kui palju inimesi on Eesti Energia sel aastal tööle võtnud ja palju neile palka maksab? Kuidas on Ukrainas toimuva sõja pinged ulatunud siinsetesse kaevandustesse ja elektrijaamadesse? Milline on põlevkiviga seotud tööstuse tulevik rohepöördes? Kõige paremaid vastuseid nendele küsimustele peab teadma Ida-Virumaa suurima ettevõtte Enefit Power juht Andres Vainola, kelle dirigeerimisel töötavad siin nii kaevandused, elektrijaamad kui ka õlitehased.