Narvas alanud festival näitab, et ta pole vaid ühe tanki linn

Narva volikogu esimees Vladimir Žavoronkov ütles neljapäeval festivali avades, et on viimase kuu jooksul väsinud mõtlemast ja rääkimast põhiliselt vaid ühel teemal, viidates Narva punatankile. "Nüüd lõpuks tuleb ikka välja, et meie elul siin on ka teisi külgi. Mul on hea meel, et see festival näitab Narvat sootuks teistes värvides," sõnas ta, tänades peakorraldajat Helen Sildnat, et ta on jaksanud juba viis aastat seda festivali vedada.

Žavoronkov lubas, et Narva linn püüab omalt poolt edaspidi rohkem panustada selle festivali läbiviimisesse. "Me teame, et selles, mis puudutab kultuuri, on Narvas veel arenguruumi. Loodan, et inimesed saavad sellel festivalil Narvas positiivseid emotsioone," ütles Žavoronkov.

Helen Sildna sõnas, et tänavuse festivali üks sõnumeid ka valitsuse liikmetele, kes on samuti Narva tulemas, on see, nad võtaksid rohkem aega ja püüaksid rohkem kuulata. "Uueks traditsiooniks võikski saada, et võtame aega, mitte ei käi Narvas ainult kiirvisiitidel. Võtame tassikese teed või klaasikese veini. Kuulame muusikat ja oleme ühes ajahetkes ja ruumis," ütles ta.

Riigihalduse minister tunnustas Ida-Viru kultuuri ja ettevõtluse edendajaid Riigihalduse minister Riina Solman andis täna "Station Narva" festivali raames toimunud ettevõtluspäeval üle tänukirjad Narva ja Ida-Viru aktiivsetele kogukonna kultuuri- ja ettevõtlusvaldkonna edendajatele. Tänukirja pälvinud * Loome- ja ettevõtluskeskus OBJEKT ettevõtlikkuse edendamise eest maakonnas * Arutelude päev BAZAR arvamuskultuuri edendamise eest maakonnas * Etenduskunstikeskus Vaba Lava Narva maakonna kultuuriruumi rikastamise eest * Muusikaklubi Art Club Ro-Ro pikaajalise ja sisuka tegevuse eest muusikaklubi ja ettevõttena * Ida-Viru turismiklaster turismivaldkonna koostöö edendamise eest maakonnas * Ida-Viru loomeklaster ja Viru filmifond loomeettevõtluse edendamise eest maakonnas * VitaTiimi keskus mitteformaalse õppe edendamise ja noorsootöö edendamise eest * Päevaleht Põhjarannik / Severnoje Poberežje kvaliteetse kakskeelse ajakirjanduse arendamise eest maakonnas * Narva ooperipäevad festivali iga-aastase edasiarendamise eest Narvas * Narva eesti keele maja koostöö ja kogukonnaprojektide arenduse eest maakonnas * Programmeerimiskool Edukoht laste ja noorte IT-hariduse edendamise eest * Narva linna sümfooniaorkester professionaalse muusikakultuuri pikaajalise pühendunud edendamise eest piirkonnas * Festivali "Station Narva" tiim rahvusvahelise festivali korraldamise ja uute koostööde loomise eest maakonnas ja üle Eesti

Neljapäeval pärast festivali avamist toimunud mõttetalgutel "Narva − kes ja mis see on?" osales ka Eesti president Alar Karis, kes ligemale kaks tundi kuulas narvalaste mõtteid nii nende identiteedist, eestikeelsele haridusele üleminekust kui ka tanki äraviimisest. "Kõigepealt tuleb kuulata ja siis saab ka rääkida," selgitas Karis, kes oligi sel sündmusel kuulaja, mitte rääkija rollis.