Riigihalduse minister tunnustas Ida-Virumaa kultuuri ja ettevõtluse esindajaid

Tänukirjade üleandmine toimus täna Narva loomekeskuses OBJEKT aset leidva ettevõtluspäeva “Koosloome” avamisel.

Minister Riina Solmani sõnul sünnivad uued ideed ja sõprussidemed just sellises vabas ja mõnusas õhkkonnas nagu seda on sügisene Narva koos Station Narva ametlike ja mitteametlike üritustega.“Soovin eraldi tänada ühte valikut neist inimestest ja ettevõtmistest, kes on andnud oma panuse, et Narva oleks hea keskkond uute ideede sünniks ja arenguks ja parem koht elamiseks,” ütles minister.