Riiklikus kutsehariduskeskuses ei oska eesti keelt ei õpetajad ega õpilased

Samas tunnistab ka Raidma, et puudulik eesti keele oskus on suureks probleemiks. "Isegi mitmed valdkondade juhid ei oska eesti keelt, mis siis veel õpetajatest rääkida," ütles ta, märkides, et selliseid õpetajaid, kes valdavad väga hästi eesti keelt, on kogu kooli peale ehk kahe käe sõrmede jagu. "Nõrk eesti keele oskus maksab kätte ka koolitustel. Seal küll käiakse, aga kui palju aru saadakse, on iseasi."

Raidma sõnul on eesti keelt mittevaldavate õpetajate puudus üks peamisi põhjusi, miks riigile kuuluvas kutsehariduskeskuses õpetatakse eesti keeles vaid üksikuid ameteid. "Juuksurite eriala avati sel aastal ja mõned üksikud veel. Ülejäänud erialasid saab õppida vaid vene keeles," ütles ta ja tõi näite, et paar noort inimest tuli sel aastal pagar-kondiitriks õppima mujalt Eestist. "Nad loodavad vene keelega hakkama saada, aga neil tuleb õppida ka keskkooli osa üldaineid."

Hannes Metsa sõnul muudab eesti keelt oskavate erialaõpetajate leidmise keerulisemaks see, et nad peavad Ida-Virumaal töötades oskama ka vene keelt, kuna suuremal osal venekeelsest põhikoolist tulevatel õpilastel on eesti keele oskus väga nõrk või lausa olematu. "Kui põhikooli lõpetajad ei saa isegi õhukesest lasteraamatust "Jussikese seitse sõpra" midagi aru, siis autode või tööpinkide ehitust eesti keeles õpetada oleks üsna väheviljakas tegevus."

Tööturul autsaideriks