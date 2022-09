Ida-Viru linnade korterite hinnad on lõpuks tõusnud 15 aastat vana rekordtasemeni

Augustis sõlmitud korteritehingute põhjal ulatus Narva keskmine ruutmeetri hind 592 euroni ja Kohtla-Järvel 207 euroni, ilmneb Pindi Kinnisvara augustikuu turuülevaatest. Jõhvis sündis rekord juulis, mil ruutmeetri hind kerkis üle 500 euro, septembris langes see 419 peale.

Kui Tallinnas, Tartus ja enamikus maakonnakeskustes on korterite hinnad raketina sööstnud ülespoole juba mitu aastat, siis Ida-Virumaa kolmes linnas on need väikeste kõikumistega olnud samas suurusjärgus viimased kümme aastat.