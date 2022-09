Ministeerium algatab kutsehariduskeskuses järelevalve eestikeelse õppe korralduse üle

Ministeeriumi kutsehariduse valdkonna nõunik Rita Kask tõdes, et kutsekeskharidusse asuvad õppima peamiselt vene õppekeelega põhikoolide lõpetajad, kelle eesti keele oskuse tase ei ole viimastel aastatel oluliselt paranenud. "Venekeelsest põhikoolist jõuavad kutsekeskharidusse pigem madala keskmise hinde ning kesise eesti keele oskusega õpilased. See kinnitab, et eestikeelse õppega tuleb alustada palju varem," sõnas ta, märkides, et ministeerium on algatanud vajalikud seadusemuudatused, et praeguse valitsusliidu kokkuleppel saaks eestikeelsele haridusele minna üle 2030. aastaks.