Andmekaitse inspektsioon sundis Narva linnavalitsust dokumentidele juurdepääsu tagama

13. septembril teavitas andmekaitse inspektsioon Narva linnavalitsust, et järelevalvemenetlus on lõpetatud. Peainspektor Elve Adamson põhjendas säärast otsust sellega, et linnavalitsus on juba läbi viinud dokumendiregistrisse sissekandeid tegevate töötajate koolituse. Peale selle kinnitas linnasekretär Üllar Kaljuste inspektsioonile, et dokumendiregistris avaldatava info üle käib igapäevane tugevdatud kontroll.