Ida-Virumaal eesti keeles õpetavate õpetajate palk tõuseb 3000 euroni

Ida-Virumaa õpetajate kõrgem palk on osa 41 miljoni euro suurusest paketist, mis on mõeldud järgmisel aastal eesti õppekeelele ülemineku ettevalmistusteks.

"Põhiline nõrkus eestikeelsele õppele üleminekul nähakse tihti õpetajate vähesust. Õpetajaid tulebki õpetajaid motiveerida ja muuta see amet populaarseks. Järgmisel aastal on riigieelarves ette nähtud üleminekusummad millega me alustame jõulisi ettevalmistusi eesti õppekeelele üleminekuks 2024. aastal," ütles erakonda Isamaa kuuluv Tõnis Lukas Postimehele.