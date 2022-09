Aastaid tühjade korteritega jännis olnud Kohtla-Järvel pole ukrainlastele elamispinda pakkuda

See Kohtla-Järvel Olevi tänaval asuva kortermaja foto on tehtud tänavu kevadel ning sellelt on näha, et osal tühjalt seisvatel korteritel on aknaklaasidki purustatud, rääkimata korterite endi armetust seisust.

Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik